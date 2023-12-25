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Bursa'da yol kavgası kamerada: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü - Son Dakika
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Bursa'da yol kavgası kamerada: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü

Bursa'da trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü. Olay, kamera görüntülerine yansıdı. Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi ve kaskıyla motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalışırken, saldırgan sürücü durmaksızın vurmaya devam etti.

Bursa\'da yol kavgası kamerada: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü
25.12.2023 - 19:59,
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Bursa'da yol kavgası kamerada: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü

BURSA - Bursa'da trafikte yol verme yüzünden yumruklar konuştu. Bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 16 BCP plakalı otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü 'çocuğum arabada' diyerek vurmaya devam etti.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yol kavgası kamerada: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü - Son Dakika


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