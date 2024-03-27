Bursa'da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.
Bursa'da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Yol Ortasında Kadınlar ve Şoförler Arasında Kavga - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 79 yaşındaki bir sürücü, teravih namazına gitmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4 ve Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla gerçekleştirilen Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıya karşı 'Mahzen-22' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.
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