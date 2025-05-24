Bursa\'da Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı

Bursa'da trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Anayolu boks ringine çeviren iki sürücü araçlarını durdurup birbirine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay sabah saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Tarafların anayolu boks ringine çevirdiği o anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA