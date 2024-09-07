Bursa'da Yunus Polisi 33 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

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Bursa'da yunus polisi, bir aylık yol kontrolünde 33 adet ruhsatsız tabanca yakaladı

Bursa'da yunuslar suça ve suçluya göz açtırmıyor

BURSA - Bursa'da yunus polisleri 1 ayda gerçekleştirdikleri uygulamalarda 10 bin 152 şahsı sorgularken çeşitli suçlardan aranan 64 kişiyi yakaladı. Birçok noktada anlık olarak yapılan yol kontrolünde 33 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 10 bin 152 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

1 aylık sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 200 gram bonzai, 154 gram metamfetamin, 148 gram esrar, 33 adet ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 101 adet mermi ele geçirildi.