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Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Burak A.yönetimindeki 16 KIZ 50 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmakta olan sürücü İzzet Yiğit C. yönetimindeki 16 PA 976 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 KIZ 50 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden sürücü Abdullah D. yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletteki sürücü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Önder Palabıyık Acil Servis'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 otomobilin sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.