Bursa\'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 kişi sıkıştı

Bursa'da tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle Bursa- İzmir karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, Bursa-İzmir karayolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen kazada tır ile 2 araç çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sıkıştığı araçtan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sebebiyle Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. - BURSA