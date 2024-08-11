Bursa'da Züccaciye Dükkanında Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bursa'da Züccaciye Dükkanında Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa\'da Züccaciye Dükkanında Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa'da 7 katlı bir apartmanın altındaki züccaciye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst katlarda oturan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

11.08.2024 10:02
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Bursa'da 7 katlı bir apartmanın altındaki züccaciye dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, üst katlarda oturan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın altında bulunan züccaciye dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden apartman sakinleri hemen 112 Ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı müdahale sonrası yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar balkona sığındı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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