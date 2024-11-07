Bursa'daki Orman Yangını Balıkesir'e Ulaştı: 3 Köy Boşaltılıyor

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Bursa'da başlayan orman yangını Balıkesir'e ulaştı

Tehlike altındaki 3 köy boşaltılıyor

BURSA - Bursa ile Balıkesir il sınırı arasındaki orman yangını büyüyerek devam ediyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri ile Bursa'nın Büyükorhan ilçeleri sınırındaki 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye için hazır bekletiliyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sınırındaki Osmanlar, Mazlumlar, Piribeyler ve Adaören mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 100 araç 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 helikopter, 12 iş makinası 350 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kaymakamı Muttalib Çetin, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan orman yangının Dursunbey ilçesine sirayet ettiğini ancak şu anda sıkıntı oluşturacak bir durumun bulunmadığını söyledi.

Dursunbey ilçe Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte açıklama yapan Kaymakam Çetin, "Dursunbeyli hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Yangının ilk başlangıç noktası, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesinde başlangıç gösterdi. Daha sonra bizim Dursunbey ilçe sınırlarımıza sirayet etti. Şu anda Adıören Mahallesine yaklaşık kuş uçumu 600 - 700 metre yakınlıkta yangın seyir ediyor. Toplamda 2 helikopter ile 19 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Yangını söndürme çalışmaları ekip arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları neticesinde devam ediyor. Anlık gelişen bir durul olursa bilgi vereceğiz, tekrardan Dursunbeyli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.