Bursa'daki Pilot Sanayi İlkokulu'nda Eğitim Zorlukları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'daki Pilot Sanayi İlkokulu'nda Eğitim Zorlukları Devam Ediyor

Bursa'da kentsel dönüşüm alanında kalan Pilot Sanayi İlkokulu'nda çocuklar, devasa inşaatların ortasında zorlu koşullarda eğitim almaya devam ediyor. Veliler, moloz yüklü kamyonetlerin neden olduğu toz ve gürültü nedeniyle çocuklarının sağlık sorunları yaşadığını belirtiyor.

24.04.2025 23:15
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Toz, toprak ve vinçlerin arasında 2 yıldır zorlukla devam eden eğitim

Bursa'da kentsel dönüşüm alanında kalan okulda çocukların zorlu eğitimi sürüyor

BURSA - Bursa'da kentsel dönüşüme giren 2 bin konutluk 1050 Konutlar'da devasa inşaatların arasında faaliyetine devam etmek zorunda kalan Pilot Sanayi İlkokulu'nda, çocuklar zor şartlar altında Çocuk Bayramı'nı kutladı. Okulun çevresinde bulunan vinçler tehlike saçarken, moloz yüklü kamyonetler sebebiyle çıkan tozlardan çocukların hasta olduğu ifade edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan ve kentsel dönüşüm alanının içinde mahsur kalan Pilot Sanayi İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda zor şartlar altında şenlik gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıldır okulun çevresinde bulunan vinçler tehlike saçarken, veliler ise çocuklarının yük kamyonetlerinin geçişi sırasında çıkan tozlardan hastalandıklarını dile getirdi.

Çocuğunun Pilot Sanayi İlkokulu'nda eğitim gördüğünü söyleyen Gökçe Tunca, "Bu tehlike yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Bazı çocuklarımızın alerjisi var, yoldan geçen kamyonetler yüzünden hasta oluyorlar. Geceleri öksürükten uyuyamıyorlar ve uykusuz okula geliyorlar. Çocuklarımızın okula gelişi veya çıkışı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşarsak bunun sebebi belediye mi olur yoksa okul yönetimi mi olur bilmiyoruz. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kamyonet ve vinçler çalışmasa, bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Muhtemel kazaların da önüne geçilmiş olunur. Öğrenciler yaklaşık 2 yıldır tozun toprağın içinde, sesin gürültünün içinde ders görmeye çalışıyor. Biz bu konuyla ilgili bir düzenleme bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki Pilot Sanayi İlkokulu'nda Eğitim Zorlukları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki Pilot Sanayi İlkokulu'nda Eğitim Zorlukları Devam Ediyor - Son Dakika
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