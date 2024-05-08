Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yaman Kaya'ya yapılan saldırı davasının takipçisi olacak - Son Dakika
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yaman Kaya'ya yapılan saldırı davasının takipçisi olacak

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yaman Kaya\'ya yapılan saldırı davasının takipçisi olacak

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, baskagazete.com Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya yönelik silahlı saldırı sonucu açılan davayı takip edeceklerini açıkladı. Kolaylı, saldırganlara gereken cezanın verilmesini ve basına yönelik saldırıların son bulmasını beklediklerini belirtti.

08.05.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, baskagazete.com Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya yönelik silahlı saldırı sonucu Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan "kasten öldürmeye teşebbüs" davasının takipçisi olacaklarını açıkladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve baskagazete.com Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya yönelik silahlı saldırı sonucu açılan davayı izlemek üzere bugün Adliye'ye giden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, şu açıklamayı yaptı: "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılar geçmişten günümüze yaşanmaya devam ediyor. Genç meslektaşımız Yaman Kaya da aracıyla evine giderken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Tek tesellimiz arkadaşımızın saldırıdan yara almadan kurtulması olurken, eli silahlı saldırganların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları basın camiamızda hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kararın yeniden gözden geçirilerek, halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştirenlere gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Dileğimiz saldırganların gereken cezayı alması ve basına yönelik saldırıların caydırıcı cezalarla son bulmasıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yaman Kaya'ya yapılan saldırı davasının takipçisi olacak - Son Dakika

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