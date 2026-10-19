Bursa Gemlik'te lodosta batan tekneler vinçle kıyıya çıkarılmaya başlandı - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te lodosta batan tekneler vinçle kıyıya çıkarılmaya başlandı

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Bursa Gemlik\'te lodosta batan tekneler vinçle kıyıya çıkarılmaya başlandı
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Gemlik ve Kumla sahillerinde şiddetli lodosun batırdığı çok sayıda küçük tekne, bugün vinç yardımıyla denizden çıkarılmaya başlandı. Teknelerin sudan alınmasıyla hasarın boyutu daha net ortaya çıkarken, fırtına balıkçıları ve tekne sahiplerini mağdur etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Kumla Sahili'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle batan tekneler, vinç yardımıyla denizden çıkarılmaya başlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına, Gemlik ve Kumla sahillerinde büyük hasara yol açmış, dalgaların yükselmesiyle kıyıda bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak batmıştı. Fırtınanın ardından teknelerini kurtarmak için harekete geçen tekne sahipleri, bugün vinç yardımıyla denizden çıkarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sırasında batan tekneler vinçle sudan kaldırılarak kıyıya alındı.

Şiddetli lodosun yol açtığı hasarın boyutu teknelerin sudan çıkarılmasıyla daha net ortaya çıkarken, yaşanan olay balıkçıları ve tekne sahiplerini mağdur etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te lodosta batan tekneler vinçle kıyıya çıkarılmaya başlandı - Son Dakika
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