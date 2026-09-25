Bursa Gürsu'da kaçak kuş ilacı satan şüpheliye operasyon, 422 ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa Gürsu'da kaçak kuş ilacı satan şüpheliye operasyon, 422 ürün ele geçirildi

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Bursa Gürsu\'da kaçak kuş ilacı satan şüpheliye operasyon, 422 ürün ele geçirildi
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Bursa Gürsu'da jandarma operasyonunda yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen 422 veteriner tıbbi kuş ilacı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan ürünlere el konuldu, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve İlçe Tarım Müdürlüğü idari işlem yapacak.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 422 adet veteriner tıbbi kuş ilacı ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede bir şüphelinin yurtdışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen veteriner tıbbi kuş ilaçlarının satışını yaptığı tespit edildi. Ekiplerce kimlik tespiti yapılan şüphelinin ikameti, iş yeri ve 2 aracında adli arama gerçekleştirildi. Aramalarda çeşitli marka ve ebatlarda toplam 422 adet veteriner tıbbi kuş ilacı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca Gürsu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de şüpheli hakkında idari işlem yapılacağı öğrenildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Gürsu'da kaçak kuş ilacı satan şüpheliye operasyon, 422 ürün ele geçirildi - Son Dakika
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