Bursa Gürsu\'da kazada yola dağılan meyveler, yağmura rağmen vatandaşlarca toplandı

Bursa'da otomobil ile seyyar satıcının çarpıştığı kazada yola saçılan meyveler, yağmura rağmen vatandaşlar tarafından toplandı. Yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan yürek ısıtan anlar, amatör kameraya yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyyar satıcı henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle seyyar satıcının taşıdığı meyveler yola saçıldı. Yağmurlu havaya rağmen çevredeki vatandaşlar, yola dağılan meyveleri toplamak için seferber oldu. Vatandaşların seyyar satıcıya yardım ettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Yürek ısıtan görüntüler, çevredeki vatandaşların duyarlılığını gözler önüne serdi.