Bursa İnegöl'de çıkan yangın, büyükbaş çiftliğini kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de çıkan yangın, büyükbaş çiftliğini kullanılamaz hale getirdi

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Bursa İnegöl\'de çıkan yangın, büyükbaş çiftliğini kullanılamaz hale getirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Ortaköy Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında büyükbaş hayvan çiftliği kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükbaş hayvan çiftliğinin kullanılmadığı öğrenilirken, yangın sonucu çiftlikte büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİtfaiyeOrtaköyİnegölGüncelBursaSon Dakika

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