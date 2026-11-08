Bursa İnegöl'de garaj çatısı temizlik anında çöktü, 76 yaşındaki adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de garaj çatısı temizlik anında çöktü, 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

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Bursa İnegöl\'de garaj çatısı temizlik anında çöktü, 76 yaşındaki adam ağır yaralandı
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Bursa İnegöl\'de garaj çatısı temizlik anında çöktü, 76 yaşındaki adam ağır yaralandı
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Bursa İnegöl'de garaj çatısında temizlik yaparken çatı çökünce yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı. Beyin kanaması şüphesiyle Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde garaj çatısında temizlik yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, garajın çatısında temizlik yapan Telat B. (76), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesi bulunan Telat B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de garaj çatısı temizlik anında çöktü, 76 yaşındaki adam ağır yaralandı - Son Dakika
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