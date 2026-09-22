Bursa İnegöl'de halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı

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Bursa İnegöl\'de halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı
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Bursa İnegöl'de seyir halindeki özel halk otobüsü, Park Yolu Caddesi'nde yola çıkan 68 yaşındaki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan Zübeyda Y.'ye (68) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Zübeyda Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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