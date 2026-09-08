Bursa İnegöl'de otomobiller çarpıştı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de otomobiller çarpıştı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Bursa İnegöl\'de otomobiller çarpıştı, 1\'i bebek 6 kişi yaralandı
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Bursa İnegöl'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu Öğretmenevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karalar'dan Akhisar istikametine rampa aşağı seyir halinde olan 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 PT 817 plakalı otomobil çarpıştı.

İddiaya göre, Buket E. (30) yönetimindeki 16 PT 817 plakalı otomobil, yokuş yukarı ilerleyen bir kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen Ömer A. (30) idaresindeki 16 AGD 296 plakalı otomobille sağ ön çamurluk kısımlarından çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller, yol kenarında durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 PT 817 plakalı otomobildeki yolcular Elanur A. (28) ve 4 yaşındaki Göktuğ E. ile diğer araçtaki yolcular Rabia K. (27) ve 1 aylık Atilla A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Bebek, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de otomobiller çarpıştı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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