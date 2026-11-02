Bursa İnegöl'de yağışta kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, 6 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de yağışta kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, 6 kişi yaralandı.

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Bursa İnegöl\'de yağışta kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, 6 kişi yaralandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olcay Ç. (20) yönetimindeki 16 ARF 025 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mertkan A. (22) yönetimindeki 16 AHL 424 plakalı otomobile, Uğur B. (32) yönetimindeki 16 KAA 49 plakalı cipe ve Yusuf A. (19) yönetimindeki 16 Y 0029 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Zincirleme kazada araç sürücüleri ile 16 KAA 49 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.D. (19) ve 16 ARF 025 plakalı otomobilde bulunan R.S. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de yağışta kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, 6 kişi yaralandı. - Son Dakika
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