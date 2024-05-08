Bursa İnegöl OSB\'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

3.Sayfa

Bursa İnegöl OSB'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm ürünleri toplayan tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdüler.

Yangın sonucu malzemelerde hasar oluştu. - BURSA