Bursa-İnegöl yolunda seyir halindeki iş makinesi alev alev yandı
Bursa-İnegöl yolu üzerinde İnegöl istikametine seyreden iş makinesinden bir anda dumanlar yükseldi. Emniyet şeridine çekilen iş makinesi kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi; trafik kontrollü şekilde ilerledi.
Bursa'da seyir halindeki iş makinesi bir anda alev aldı. Emniyet şeridine çekilen iş makinesi, kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Bursa- İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyreden iş makinesinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, iş makinesini emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Alev alev yanan iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olay sebebiyle trafik kontrollü şekilde ilerledi.
Alev alev yanan iş makinesinin o anları amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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