Bursa İtfaiye Ekipleri Ağustos Ayında 2454 Olayla Mücadele Etti

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Bursa'da 30 istasyonda 682 personel, 136 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ağustos ayında yangından yangına koştu.

Geride bıraktığımız Ağustos ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklarının etkisiyle ortaya çıkan yangınların haricinde, bin 403 yangın, bin 25 arama kurtarma, 3 dış görev ve 23 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 2 bin 454 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ayrıca bin 866 kişiye eğitim, olaylarla alakalı 198 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 33 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. - BURSA