Bursa İtfaiyesi\'nden 2 ayda 3 bin 493 olaya müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, Ocak ve Şubat aylarında da vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, Bursalıların güven içerisinde ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için mesailerini aralıksız sürdürüyor. Bursa'da 31 istasyonda 779 personel, 162 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ocak ve Şubat ayında da birçok olaya müdahale etti.

2 ayda bin 186 yangına müdahale eden ekipler, bin 889 kurtarma olayına katıldı. Ekipler, 209 diğer itfaiye hizmetleriyle birlikte iki ayda boyunca toplam 3 bin 493 olaya müdahale etti. Ayrıca 8 bin 256 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 519 itfaiye raporu hazırlandı ve bin 280 denetim gerçekleştirildi. - BURSA