Bursa İznik'te selde mahsur kalan 3 yaşlıyı itfaiye ve jandarma kurtardı - Son Dakika
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Bursa İznik'te selde mahsur kalan 3 yaşlıyı itfaiye ve jandarma kurtardı

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Bursa İznik\'te selde mahsur kalan 3 yaşlıyı itfaiye ve jandarma kurtardı
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Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 yaşlı vatandaş, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Yükselen sular nedeniyle ayrılamayan iki kişi sedyeyle kurtarılırken, vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde sel sularının taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 3 yaşlı vatandaş Büyükşehir İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından il genelinde hazırlıklarını artırdı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kritik noktalarda konuşlanarak teyakkuz halinde görev yapıyor.

Su baskınına hızlı müdahale

İznik ilçesinin Çakırca Mahallesi'nde su baskını nedeniyle 3 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, taşkın nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgeye Orhaniye istikametinden giriş yaptı. Biri yaşlı, ikisi genç olmak üzere mahsur kalan 3 vatandaştan biri ilk müdahaleyle güvenli alana çıkarılırken, yükselen sular nedeniyle bulundukları noktadan ayrılamayan diğer 2 vatandaş ise sedye yardımıyla kurtarıldı.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği kurtarma başarıyla gerçekleşirken, Büyükşehir ekiplerinin olumsuz hava şartlarına karşı sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Baskından kurtarılan F.A (83) H.K (57) ve İ.K.(60) isimli şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu kontrol amacıyla sağlık ekibine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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