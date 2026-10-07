Bursa Karacabey'de yarı römork tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de yarı römork tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı

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Bursa Karacabey\'de yarı römork tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı
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Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde saat 14.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çekici ve yarı römork tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 61 yaşındaki sürücü, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'da

Kaza, Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Karacabey istikametine giden Abdurrahman H. (61) idaresindeki 16 BNA 165 plakalı çekici ve 10NB688 plakalı yarı römork, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan Abdurrahman H., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de yarı römork tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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