Bursa'da kamp yapmak için Uludağ Göller Bölgesi'ne giden 2 arkadaş, Kilimli Göl mevkiinde mahsur kaldı. Zorlu arazi şartlarında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlere ulaşan ekipler, iki vatandaşı da sağ salim kurtardı.

Olay, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi sınırlarında bulunan Uludağ Göller Bölgesi Kilimli Göl mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Kamp yapmak amacıyla bölgeye gelen 18 yaşındaki Haluk Y. A. ile 17 yaşındaki Mert D. S., arazide bir süre sonra mahsur kaldı. Gençlerin yardım çağrısı üzerine AFAD Bursa ekipleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD acil müdahale ekibi, jandarma ve UMKE ekipleri zorlu arazi şartlarında ortak arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı.

Gençler, Alaçam mevkiinde güvenli bölgeye tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen iki vatandaşın aileleriyle buluşması sağlandı.