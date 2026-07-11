Kestel\'de orman yangını

Bursa'nın Kestel ilçesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kestel ilçesine bağlı Aktaştepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun müdahalede bulunurken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA