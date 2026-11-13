Bursa Mudanya\'da lodosun devirdiği 2 ağaç yolu kısa süre kapattı

Bursa Mudanya'da lodosun devirdiği 2 ağaç yolu kısa süre kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle 20 dakika arayla 2 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki otomobilin 1 metre yakınına düşerken yaralanan olmadı, maddi hasar da oluşmadı; belediye ekipleri kapanan yolu kısa sürede trafiğe açtı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç ulaşımı etkiledi.
Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde öğle saatlerinde sert esen rüzgara dayanamayan 2 ağaç, 20 dakika arayla devrildi.
6 metre uzunluğundaki ağaçlardan biri, park halindeki bir otomobilin 1 metre yakınına düştü. Her iki olayda da şans eseri yaralanan olmazken herhangi bir maddi hasar da oluşmadı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kepçe yardımıyla yoldan kaldırdı. Kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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