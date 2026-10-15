Bursa Mudanya'da sağanakta kahvehane göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da sağanakta kahvehane göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Bursa Mudanya\'da sağanakta kahvehane göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde sağanak sonrası dereler taştı; ev ve iş yerlerini su bastı, bir kahvehane göle döndü. İşletmeci her yağmurda aynı durumun yaşandığını belirtip derelerin temizlenmesini istedi, belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle derelerin taşması sonucu evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Göle dönen kahvehane işletmecisi, "Biraz daha böyle devam ederse balık yetiştireceğiz. Her yağmurda burası böyle oluyor" dedi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın ardından bir kahvehaneyi dolduran sular, işletmeyi adeta göle çevirdi.

Kahvehaneyi basan sular karşısında yaşadıklarını esprili bir dille anlatan işletmeci, "Biraz daha böyle devam ederse balık ekmek yapıp yiyeceğiz. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Bu derelerin biran önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürürken, bölge halkı derelerin açık bırakılması nedeniyle her sağanakta aynı durumu yaşadığını belirtti.

Kaynak: İHA
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