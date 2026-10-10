Bursa Mudanya\'da sitenin çatısında tadilat sonrası çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin çatı kısmında tadilat çalışmalarının ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Çatıda tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Grubu'ndaki itfaiye ekipleri, çatıda dumanların yükseldiği bölümü açarak yanan noktaya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.