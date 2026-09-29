Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlik yangınında yaklaşık 5 bin balya saman yandı - Son Dakika
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Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlik yangınında yaklaşık 5 bin balya saman yandı

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Bursa Mustafakemalpaşa\'da çiftlik yangınında yaklaşık 5 bin balya saman yandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya saman ile bir traktör yandı, yem karma makinesi zarar gördü. Büyükbaş hayvanlar güvenli bölgeye çıkarılırken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya saman ile bir traktör yanarken, yem karma makinesi de zarar gördü. Yangında çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar ise son anda güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Yenidere Mahallesi'nde Karaoğlan yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda saman balyasının bulunduğu alanda alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çiftliğin diğer bölümlerine ve hayvanların bulunduğu alana sıçramasını önledi.

Yangında yaklaşık 5 bin balya saman tamamen yanarken, bir traktör kullanılamaz hale geldi. Yem karma makinesi de yangından kısmen zarar gördü. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar ise ekiplerin ve çalışanların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı.

4 tanker ve 2 kepçe sevk edildi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye BUSKİ ve Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 4 tanker, Yol Bakım ve Onarım ekipleri tarafından ise 2 kepçe sevk edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, gelişmelerin AKOM tarafından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa3. SayfaGüncelYaşamBursaOlaySon Dakika

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