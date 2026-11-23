Bursa Nilüfer'de fabrika yangını binaya sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında fabrika bahçesinde çıkan yangın binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında panik anları kameraya yansıdı, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın binasına sıçradı. Alevlerin sardığı binadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın saat 09.30 sıralarında fabrikanın bahçesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın binasına sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaşanan panik dolu anlar ise çevredeki kameraya yansıdı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?