Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan kamyonet tadilattaki benzinliğe uçtu - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan kamyonet tadilattaki benzinliğe uçtu

Bursa Nilüfer\'de kontrolden çıkan kamyonet tadilattaki benzinliğe uçtu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, tadilat nedeniyle kapalı olan akaryakıt istasyonuna uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hem kamyonette hem de istasyonda maddi hasar meydana geldi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, tadilatta olan akaryakıt istasyonuna uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette ve istasyonda maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, tadilat nedeniyle faaliyet göstermeyen benzinliğe uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Bursa Nilüfer, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan kamyonet tadilattaki benzinliğe uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan kamyonet tadilattaki benzinliğe uçtu - Son Dakika
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