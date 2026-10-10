Bursa Nilüfer\'de otomobiline karton yükleyen sürücü trafikte tehlikeli ilerledi

Bursa Nilüfer'de otomobiline karton yükleyen sürücü trafikte tehlikeli ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de bir sürücü, otomobilinin üzerine çok sayıda karton yükleyerek Ahıska Caddesi'nde trafikte ilerledi. Tehlikeli taşımacılık, sürücü ve diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşürdü; amatör kameraya yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği kartonlarla trafikte ilerledi. Tehlikeli taşımacılık, amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü, aracının üzerine çok sayıda karton yükleyerek yola çıktı. Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hem sürücünün hem de diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşüren taşımacılık, görenlerin dikkatini çekti. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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