Bursa Nilüfer\'de sağanak sonrası siteyi su bastı, asansör çevresi suyla kaplandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Bozyaka Caddesi üzerinde bulunan bir site, etkili olan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle sitenin ortak kullanım alanları ve bahçesi suyla kaplandı.

Yağışın etkisiyle site içerisindeki su seviyesi yükselirken, bina girişleri, koridorlar ve ortak alanlar da sudan etkilendi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde, bina içerisinde biriken suyun koridorlara yayıldığı, asansör çevresinin ve zemin katın suyla kaplandığı görüldü.

Site sakinleri yaşanan su baskını nedeniyle zor anlar yaşarken, çevredeki cadde ve sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu.