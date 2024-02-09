Bursa'nın Harmancık ilçesinde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa\'nın Harmancık ilçesinde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Beytullah Çohadar'ın cesedi göçük altından çıkarıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

09.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri göçük altından çıkarılan Beytullah Çohadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çohadar'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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