Bursa Orhangazi'de durakta köpek saldırısı, 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Orhangazi'de durakta köpek saldırısı, 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi\'de durakta köpek saldırısı, 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki hastane minibüs durağında bekleyen 2 kadın ve 11 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı. Kaçmaya çalışırken yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırarken, saldırı anı kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde durakta minibüs bekleyen 2 kadın ve 11 yaşındaki çocuk, üzerlerine koşan köpekten kaçmak için can havliyle uzaklaşmaya çalıştı. Kaçarken yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırarken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arapzade Mahallesi TOKİ yolu üzerindeki hastane minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 2 kadın ve 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, durakta minibüs beklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpek, durakta bekleyen 3 kişiye saldırdı. Köpeğin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük panik yaşayan 2 kadın ve çocuk kaçmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırdı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Köpek SaldırısıHayvan HaklarıOrhangaziİnceleme3. SayfaGüvenlikHastaneGüncelÇocukBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
40 yaşında hayatını kaybetti Geride 20 can dostu kaldı 40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:06:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de durakta köpek saldırısı, 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei