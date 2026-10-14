Bursa Orhangazi\'de durakta köpek saldırısı, 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde durakta minibüs bekleyen 2 kadın ve 11 yaşındaki çocuk, üzerlerine koşan köpekten kaçmak için can havliyle uzaklaşmaya çalıştı. Kaçarken yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırarken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arapzade Mahallesi TOKİ yolu üzerindeki hastane minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 2 kadın ve 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, durakta minibüs beklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpek, durakta bekleyen 3 kişiye saldırdı. Köpeğin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük panik yaşayan 2 kadın ve çocuk kaçmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırdı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.