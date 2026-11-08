Bursa Osmangazi\'de apartman çatısındaki yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevlere teslim etti.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.