Bursa Osmangazi'de çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Bursa Osmangazi\'de çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Bursa Osmangazi'de saat 21.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ile Mumcubali Sokak kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Aydın idaresindeki 16 ATS plakalı otomobil, İvazpaşa Caddesi istikametinden Maksem Caddesi yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü H.İ.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAli Osman SönmezOsmangazi3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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