Osmangazi'de evi soyan 3 şüpheli yakalandı: Üzerlerinden 23 saat ve döviz çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da bir evden yapılan hırsızlık için çalışma başlatan Osmangazi polisi, şüpheliler O.A.G., W.A.G. ve A.S.M.'yi yakaladı. Yapılan aramada 2 Rolex, 1 Cartier, 1 Piaget ve 2 Rado'nun da aralarında olduğu 23 saat, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, 4 telefon, bir dizüstü bilgisayar ve takılar bulunarak el konuldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda lüks marka kol saati, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. olduğu tespit edildi.
ROLEX, CARTIER VE PIAGET ÇIKTI
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 Rolex, 1 Versace, 1 Cartier, 2 Kenneth Cole, 1 Pierre Muille, 1 G'vanacy, 2 Casio, 1 Gucci, 2 Calvin Klein, 2 Timberland, 1 ABM, 1 O.P.M, 2 Rado, 1 Chaumet, 1 Piaget, 1 Japone ve 1 Swatch marka olmak üzere toplam 23 kol saati ele geçirildi.
DOLAR, TELEFON VE ZİYNET EŞYASI
Aramalarda ayrıca 3 iPhone ve 1 Samsung marka cep telefonu, 1 Dell marka dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, 9 farklı markada parfüm ile çeşitli elektronik eşya, takı ve materyaller bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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