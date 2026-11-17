Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda lüks marka kol saati, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. olduğu tespit edildi.

ROLEX, CARTIER VE PIAGET ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 Rolex, 1 Versace, 1 Cartier, 2 Kenneth Cole, 1 Pierre Muille, 1 G'vanacy, 2 Casio, 1 Gucci, 2 Calvin Klein, 2 Timberland, 1 ABM, 1 O.P.M, 2 Rado, 1 Chaumet, 1 Piaget, 1 Japone ve 1 Swatch marka olmak üzere toplam 23 kol saati ele geçirildi.

DOLAR, TELEFON VE ZİYNET EŞYASI

Aramalarda ayrıca 3 iPhone ve 1 Samsung marka cep telefonu, 1 Dell marka dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, 9 farklı markada parfüm ile çeşitli elektronik eşya, takı ve materyaller bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.