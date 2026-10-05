Bursa Osmangazi\'de iki çocuğun otobüsün arkasına tehlikeli tutunması kameraya yansıdı

Bursa Osmangazi'de iki çocuğun otobüsün arkasına tehlikeli tutunması kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'deki Kent Meydanı'nda iki küçük çocuk, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocukların canlarını tehlikeye atması görenlerin tepkisini çekti.
Bursa'da çocukların otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda iki küçük çocuğun seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapması, görenlerin tepkisini çekti.
Kaynak: İHA
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