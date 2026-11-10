Bursa Osmangazi'de kamyonet elektrik direğine ve 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de kamyonet elektrik direğine ve 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı

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Bursa Osmangazi\'de kamyonet elektrik direğine ve 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı
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Bursa Osmangazi\'de kamyonet elektrik direğine ve 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı
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Bursa Osmangazi'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, devrilme riski bulunan direğin sökülmesinin ardından kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 16 CVB plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, önce orta refüjde bulunan elektrik direğine, ardından seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 34 GNP plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 16 BJP plakalı otomobile çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riski nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluşurken, beklemek istemeyen bazı sürücülerin orta refüj üzerinden araçlarıyla karşı şeride geçtiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilme riski bulunan elektrik direği sökülürken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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