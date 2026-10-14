Bursa'da otobüs ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kamerada - Son Dakika
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Bursa'da otobüs ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kamerada

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Bursa\'da otobüs ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kamerada
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Bursa Osmangazi'de özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Şoförlerin tartışması yoluna devam etmesiyle son bulurken, o anlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışma şoförlerin yoluna devam etmesiyle son buldu. O anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOsmangazi3. SayfaOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otobüs ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kamerada - Son Dakika
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