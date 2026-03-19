Bursa Otobanında Zincirleme Kaza

Bursa otobanında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine girdi.

Bursa otobanında yoğun trafik akışı sırasında 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle otobanda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA