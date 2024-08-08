Bursa polisi dolandırıcılara karşı uyarıyor - Son Dakika
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Bursa polisi dolandırıcılara karşı uyarıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en kalabalık meydanları ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

08.08.2024 21:23
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Bursa polisi sokak sokak gezerek uyarıyor...Dolandırıcılara inanmayın

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en kalabalık meydanları ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile Yunus timleri, şehirde insan kalabalığının en fazla olduğu bölgeler ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi. Polisin dağıttığı broşürlerde vatandaşlar kredi kartı ve kişişel bilgilerini herkesle paylaşmamaları, alışveriş ve ödeme yaptıkları internet sitelerinin orjinal olmaları ve sahte icra takibi mesajlarına kesinlikle inanılmaması gerektiği hususunda uyarıldı. Polisin dağıttığı buroşürleri inceleyen vatandaşlar uygulama ile ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa polisi dolandırıcılara karşı uyarıyor - Son Dakika

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