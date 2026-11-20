Bursa Yıldırım'da hızı 80 kilometreye çıkan lodos ağacı devirdi, facia önlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'daki Temenyeri Parkı'nda gece etkili olan şiddetli lodos, bir ağacı kökünden sökerek yan yatırdı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre hızı saatte 80 kilometreye ulaşan lodosta ağacın çevresinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodostan dolayı parkta bulunan bir ağaç, kökünden sökülerek yan yattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Temenyeri Parkı'nda meydana geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece saatlerinde hızı saatte 80 kilometreye çıkan lodos, parkta bulunan ağacı kökünden sökerek yan yatırdı. Yaşanan olayda ağaç çevresinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Kaynak: İHA
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