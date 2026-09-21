Bursa Yıldırım\'da Huzurevi Caddesi\'nde drift yapan sürücü cep telefonuyla görüntülendi

Bursa'da bir otomobil sürücüsünün cadde üzerinde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde aracıyla drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.