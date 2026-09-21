Bursa Yıldırım\'da Huzurevi Caddesi\'nde drift yapan sürücü cep telefonuyla görüntülendi

Bursa Yıldırım'da Huzurevi Caddesi'nde drift yapan sürücü cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'daki Değirmenlikızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da bir otomobil sürücüsünün cadde üzerinde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde aracıyla drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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