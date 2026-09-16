Bursa Yıldırım\'da motosikletiyle boş alana uçan sürücü yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolun sona erdiğini fark edemeyip motosikletiyle boş alana uçan sürücü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, yüksek hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yolun sona erdiğini fark edemedi. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun devamındaki boş alana uçtu. Kazada motosiklet büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün kolunda kırık bulunduğu ve iç kanama şüphesi olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.