Bursa Yıldırım\'da toprak kayması suyun akış yönünü değiştirdi, BUSKİ harekete geçti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Deliçay mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonucu derede akan suyun akış yönü değişti. Demirköprü mevkiindeki park içerisinden Karapınar tarafına yönelen suya müdahale için BUSKİ ekipleri çalışma başlattı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Deliçay mevkiinde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle suyun akış yönünün değiştiği ve Demirköprü mevkiindeki park içerisinden Karapınar tarafına doğru aktığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri tarafından müdahale ve saha çalışmaları başlatıldı. Bölgede suyun akış yönünün kontrol altına alınması ve gerekli müdahalenin yapılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.