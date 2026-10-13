Bursa'da trafik kazasında yaralanan kurye hayatını kaybetti

Bursa'da trafik kazasında yaralanan kurye hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kurye, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yüzlerce meslektaşı cenaze törenine katılarak motosikletleriyle konvoy yaptı.
Bursa'da geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kurye, dün gece verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden kuryenin cenazesine yüzlerce meslektaşı katılarak arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Duygu dolu anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kurye, hastanede süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Dün gece hayatını kaybeden kuryenin vefat haberi, meslektaşlarını yasa boğdu.
Yüzlerce kurye son görevini yerine getirdi
Hayatını kaybeden kuryenin cenaze törenine yüzlerce kurye katıldı. Meslektaşları, cenaze namazına giderken motosikletleriyle konvoy yaparak Bursa'yı dolaştı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Yaşanan acı olay, kurye camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?