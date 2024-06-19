Bursaspor Tutkunu Genç Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bursaspor Tutkunu Genç Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Tuncay Erdil, Yeniköy'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç mühendisin tabutuna, tutkunu olduğu Bursaspor forması konuldu. Tuncay Erdil'in babasını da yaklaşık 2,5 ay önce kaybettiği belirtildi.

19.06.2024 15:30
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Tuncay Erdil, ilçeye bağlı Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Tuncay Erdil'in tabutuna ise tutkunu olduğu ve sürekli giydiği Bursaspor forması konuldu. Genç mühendisin yaklaşık 2,5 ay önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. 28 yaşındaki genç mühendis Tuncay Erdil, kendisine ait motosiklet ile Yeniköy'den Orhangazi istikametine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek devrilmiş, genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Henüz hayatının baharında motosiklet kazasına kurban giden Tuncay Erdil Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Tuncay Erdil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yeniköy'deki baba evine getirildi. Burada helallik alınan Tuncay Erdil, daha sonra Yeniköy Yeni Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 3 kardeşin en büyüğü olduğu belirlenen Tuncay Erdil'in tutkunu olduğu ve sürekli giydiği Bursaspor forması ise tabutuna kondu.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Tuncay Erdil'in babası Nevzat Erdil'in 2,5 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursaspor Tutkunu Genç Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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